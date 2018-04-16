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الوطن

محافظ دمياط يتابع التصميمات النهائية لمشروعات الإسكان الاستثماري

منذ 38 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يتابع التصميمات النهائية لمشروعات الإسكان الاستثماري

بعد استرداد 81 فدان لصالح المحافظة عبد الحميد ..إنشاء قري الشاطئ الذهبي وفالينسيا علي

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعمال التصميمات النهائية لمشروعات الإسكان الاستثماري التعاوني بمدينتي دمياط ورأس البر وفقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع المهندس سيد تقى، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس أيمن عفيفي، بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمهندسة دعاء ممدوح، مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة، حيث تم عرض التصميمات النهائية الخاصة بمشروع الإسكان قرية "الشاطىء الذهبي GoldenBeachResort" بمنطقة الامتداد العمراني بجوار قرية رأس البر زمان 2 والذي يتضمن 64 عمارة سكنية ومنطقة تجارية ومساحات خضراء على مساحة 5 أفدنة ومنطقة مطاعم وكافيتريات ومنطقة شاطئية بالإضافة إلى ممشى أهل مصر وهو ممشى مجاني لكافة أبناء المحافظة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن أرض المشروع هي أراضي تم اتخاذها حق انتفاع واستردادها لصالح المحافظة لعدم سداد مستحقاتها كما تم عرض تقديمي لتصميم مشروع الإسكان قرية " فالينسيا" على مساحة 76 فدانا بالامتداد العمراني برأس البر حيث يتضمن المشروع منطقة عمارات ومنطقة أخرى للشاليهات على الطراز الأسباني ومنطقة تجارية ومساحات خضراء وممشى أهل مصر ومنطقة شاطئية.

وذكر المحافظ أنه بمجرد الانتهاء من تصميمات المشروع والدراسات المالية الخاصة به سيتم عمل بروتوكول مع هيئة الأوقاف لتقسيم الأرباح لحين البت بشكل نهائي في قضية ملكية الأرض.

كما أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من الدراسات المالية الخاصة بمشروع الإسكان الاستثماري التعاوني بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط سيتم توقيع العقد النهائي.

وأضاف المحافظ تلك المشروعات ستنقل مدينتي دمياط ورأس البر والمحافظة بأسرها نقلة حضارية كبيرة وجعلها على رأس محافظات مصر، بالإضافة إلى الأرباح التي ستعود على المحافظة وتوجيهه لصالح الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب والإيواء.

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