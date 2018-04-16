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الوطن

عرض فيلم "مرايا الشتات" للمخرج قاسم عبد بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

منذ 18 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
عرض فيلم "مرايا الشتات" للمخرج قاسم عبد بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

جانب من الندوة

عُرض، اليوم، ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي برئاسة الناقد عصام زكريا، فيلم "مرايا الشتات" إنتاج عراقي بريطاني. 

وقال الناقد انتشال التميمي، الذي حضر الندوة، نيابة عن مخرج الفيلم قاسم عبد، نظرا لارتباطه بسفر في نفس الموعد، وأدارها الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان الإسماعيلية، إنه عاصر العمل على هذا الفيلم منذ البداية قبل 25 عاما، مرورا بطلب المخرج الحصول على دعم لاستكمال الفيلم من صندوق سند عام 2015، والذي لولاه ما كان خرج هذا المشروع إلى النور، خاصة أنه لا توجد سينما بالعراق حتى يكون هناك إنتاج.

وأضاف أن ما ساعد على إنجاز المهمة هو أنه خلال الفترة من عام 1973 إلى عام 1979 استقر جزء كبير من الفنانين العراقيين في إيطاليا، ووافق أغلبهم على التصوير وهم من ساعدوا في انجاز الجزء الأول ولكن اتضح في الجزء الثاني من تصوير العمل تقدم العمر لأغلبهم.

وردا على عدم وضوح أسباب هجرة هؤلاء المثقفين إلى الخارج، قال انتشال إن هذه المعلومة قدمها قاسم في فيلمه الأول عام 1992 لكي يوضح وضعهم السابق والحالي وأحلامهم السابقة وكيف صارت، مشيرا إلى أنه في نهاية السبعينات غادر 1200 مثقف وهم الجزء الاكبر من مثقفي العالم، وكنت بينهم حيث هربت من الحدود إلى سوريا ومنها إلى لبنان، وآخرون غادروا إلى الكويت.

وأوضح أن العراق مر بظروف استثنائية حيث وضع في حربين طويلتين قبل التدخل الأمريكي، مؤكدًا لم نلبث أن استعدنا وطننا العراق، حتى سلبتنا المجموعة الجديدة حلمنا، لنستعيد العراق ونفقده بطريقة فظيعة ولم نر في الوطن الأول ما نحتاجه أو الوطن الثاني.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزير الثقافة، إيناس عبدالدايم، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر، وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

 

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