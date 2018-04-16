تسجيل الدخول

الوطن

فرنسا تتبنى ابتكار تطبيق للرسائل المشفرة لكبار المسؤولين

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
فرنسا تتبنى ابتكار تطبيق للرسائل المشفرة لكبار المسؤولين

فيس بوك

أكدت وزارة الاتصالات في فرنسا أن الحكومة تبني خدمة رسائل مشفرة خاصة بها لتهدئة المخاوف حول تجسس كيانات أجنبية على محادثات خاصة بين كبار المسؤولين.

وقالت متحدث باسم الوزارة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن هناك حوالي 20 من كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين يختبرون التطبيق الجديد والذي تم تصميمه من قبل مطور تابع للدولة.

وأضافت أن هذا التطبيق تم تطويره بهدف أن يصبح استخدامه إلزامياً للحكومة بأكملها بحلول الصيف.

وأضافت أن بلادها تحتاج لإيجاد طريقة لتوفير خدمة رسائل مشفرة والتي لا يمكن اختراقها من قبل الولايات المتحدة أو روسيا.

وأشارت إلى أن فرنسا يجب أن تكون هي القائد في توفير هذه الخدمة، خاصةً بعد ما احتمالية اختراق وسائل التواصل كما حدث في أزمة "فيسبوك".

أخبار متعلقة

"التعليم": مبادرة مع وزارة الاتصالات لتدريب الطلاب على البرمجة

"التعليم": مبادرة مع وزارة الاتصالات لتدريب الطلاب على البرمجة
بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير وميكنة الخدمات مع وزارة الاتصالات

بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير وميكنة الخدمات مع وزارة الاتصالات
وزير الاتصالات الأسبق: محمد صلاح روَّج لمصر أفضل من وزارة بأكملها

وزير الاتصالات الأسبق: محمد صلاح روَّج لمصر أفضل من وزارة بأكملها
وزارة الاتصالات تنظم دورات تدريبية لأبناء الوادي الجديد

وزارة الاتصالات تنظم دورات تدريبية لأبناء الوادي الجديد
مكرم: إنشاء جهاز لقياس نسب الرأي والمشاهدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات

مكرم: إنشاء جهاز لقياس نسب الرأي والمشاهدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات

التعليقات

أحدث الأخبار

تجارب علمية تظهر فوائد علاجية جديدة للفياجرا

تجارب علمية تظهر فوائد علاجية جديدة للفياجرا

بالفيديو| أنثى دب تفتتح مباراة كرة قدم في روسيا: "ستتواجد بكأس العالم"

بالفيديو| أنثى دب تفتتح مباراة كرة قدم في روسيا: "ستتواجد بكأس العالم"

فرنسا تتبنى ابتكار تطبيق للرسائل المشفرة لكبار المسؤولين

فرنسا تتبنى ابتكار تطبيق للرسائل المشفرة لكبار المسؤولين

الثلاثاء.. "الأعلى للثقافة" ينظم ندوة "المياه.. والتنمية المستدامة"

الثلاثاء.. "الأعلى للثقافة" ينظم ندوة "المياه.. والتنمية المستدامة"

والد الشهيد مصطفى الخياط: "لو عندي 50 ابن هقدمهم فدا مصر"

والد الشهيد مصطفى الخياط: "لو عندي 50 ابن هقدمهم فدا مصر"

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل