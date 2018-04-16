فرنسا تتبنى ابتكار تطبيق للرسائل المشفرة لكبار المسؤولين

أكدت وزارة الاتصالات في فرنسا أن الحكومة تبني خدمة رسائل مشفرة خاصة بها لتهدئة المخاوف حول تجسس كيانات أجنبية على محادثات خاصة بين كبار المسؤولين.

وقالت متحدث باسم الوزارة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن هناك حوالي 20 من كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين يختبرون التطبيق الجديد والذي تم تصميمه من قبل مطور تابع للدولة.

وأضافت أن هذا التطبيق تم تطويره بهدف أن يصبح استخدامه إلزامياً للحكومة بأكملها بحلول الصيف.

وأضافت أن بلادها تحتاج لإيجاد طريقة لتوفير خدمة رسائل مشفرة والتي لا يمكن اختراقها من قبل الولايات المتحدة أو روسيا.

وأشارت إلى أن فرنسا يجب أن تكون هي القائد في توفير هذه الخدمة، خاصةً بعد ما احتمالية اختراق وسائل التواصل كما حدث في أزمة "فيسبوك".