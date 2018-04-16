"مصر في عيون أطفال أذربيجان".. معرض لـ"العلاقات الثقافية والتعليمية"

أقام مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم، معرضا بعنوان "مصر في عيون أطفال أذربيجان".

وافتتح الحفل السفير المصري في أذربيجان، عادل إبراهيم، حيث تفقد اللوحات التي أبدعها الأطفال.

وألقى السفير كلمة رحب فيه بالحضور، مشيدًا بحب الأطفال الأذربيجانيين لمصر بما انعكس في اللوحات التي أبدعوها.

وأكد السفير متانة العلاقات بين الشعبين المصري والأذربيجانية معربا عن أمله في زيادة النشاط الثقافي بين البلدين.

وألقى الدكتور أحمد سامي العايدي، مدير المركز، كلمة حول أهمية هذا المعرض الذي يهدف إلى تشجيع وحث الأطفال الأذربيجانيين على معرفة المزيد عن مصر وحضارتها ومعالمها السياحية.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات العامة والفنانين وأولياء الأمور، كما تم تغطية المعرض من قبل وسائل الإعلام الأذربيجانية المتنوعة.