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الوطن

تعليق الدراسة في الرياض غدا

أمس PM 11:12
كتب: وكالات
تعليق الدراسة في الرياض غدا

أرشيفية

قررت إدارات التعليم في الرياض والقصيم والزلفي والغاط والمجمعة والخرج، وشقراء، تعليق الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأمر مدير عام تعليم الرياض بتعليق الدراسة، ليوم غد الثلاثاء، في كافة مدارس العاصمة الرياض، ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، علي الغامدي، أن تعليق الدراسة جاء نظراً لصدور تحذير من هيئة الأرصاد عن حالة الطقس والآثار المترتبة عليها وحرصا على أبنائنا الطلاب والطالبات، بحسب "الرياض" السعودية.

ووجه المدير العام بمنطقة القصيم بتعليق الدراسة ليوم الثلاثاء بكافة مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم، نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة على ذلك.

كما وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة في كافة مدارس البنبن والبنات في محافظة المجمعة ليوم غد الثلاثاء، بناء على الحالة الجوية السائدة والأثار المترتبة عليها.

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