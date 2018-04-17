تسجيل الدخول

الوطن

فتاة تروي لـ"العاشرة مساء" واقعة تحرش بها: "عربيته وقعت في الترعة"

اليوم AM 12:31
كتب: عبد الرحمن خالد
فتاة تروي لـ"العاشرة مساء" واقعة تحرش بها: "عربيته وقعت في الترعة"

سيارة المتحرش

روت فتاة، رفضت ذكر اسمها، تفاصيل واقعة زعمت فيها التحرش بها في محافظة الغربية، قائلة: "كنت ذاهبة لمنزلي بعدما انتهيت من عملي، فلقيت واحد بيعاكس".

وأضافت الفتاة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم": "مردتش عليه خالص، وبعد فترة بدأ يقف بالعربية قدامي، لغاية ما جه مدرس يعرفني وقف معايا، وهو أول ما شافه مشي".

وتابعت: "ظل الشاب يلاحقني بعدما رحل المدرس، فصرخت كي ينجدني أحد، وعندما جاء الناس ليضربوه ظل يسير بالسيارة حتى وقع بها في الترعة"، مشيرة إلى تقدمها ببلاغ بالواقعة، ولم تخف من كلام الناس نهائيًا.

أخبار متعلقة

بالصور| محافظ الغربية: فخر لي تولي محافظة قدمت 200 شهيد للوطن

بالصور| محافظ الغربية: فخر لي تولي محافظة قدمت 200 شهيد للوطن
محافظة الغربية تعلن الطوارئ استعدادا لـ"شم النسيم"

محافظة الغربية تعلن الطوارئ استعدادا لـ"شم النسيم"
الخميس.. انطلاق مؤتمر "مصر المبدعة.. محافظة الغربية" بمكتبة الإسكندرية

الخميس.. انطلاق مؤتمر "مصر المبدعة.. محافظة الغربية" بمكتبة الإسكندرية
بث مباشر| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في محافظة الغربية

بث مباشر| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في محافظة الغربية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية
"الإحصاء": عدد سكان محافظة الغربية وصل اليوم 5.83 مليون نسمة

"الإحصاء": عدد سكان محافظة الغربية وصل اليوم 5.83 مليون نسمة

التعليقات

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف: لم أقصد الإساءة لطالب الماجستير بلفظ "جاهل".. ده ابننا

وزير الأوقاف: لم أقصد الإساءة لطالب الماجستير بلفظ "جاهل".. ده ابننا

مدير "القومية للغات" في 6 أكتوبر: أنقذنا 2300 طفل من انفجار خط الغاز

مدير "القومية للغات" في 6 أكتوبر: أنقذنا 2300 طفل من انفجار خط الغاز

وكيل "الخطة" بالبرلمان: لا زيادة لسعر رغيف الخبز بالموازنة الجديدة

وكيل "الخطة" بالبرلمان: لا زيادة لسعر رغيف الخبز بالموازنة الجديدة

"موازنة النواب": ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء يونيو المقبل

"موازنة النواب": ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء يونيو المقبل

مصدر سوري لـ"الوطن": إسقاط صاروخين استهدفا مطار الضمير العسكري بدمشق

مصدر سوري لـ"الوطن": إسقاط صاروخين استهدفا مطار الضمير العسكري بدمشق

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل