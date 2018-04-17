فتاة تروي لـ"العاشرة مساء" واقعة تحرش بها: "عربيته وقعت في الترعة"

روت فتاة، رفضت ذكر اسمها، تفاصيل واقعة زعمت فيها التحرش بها في محافظة الغربية، قائلة: "كنت ذاهبة لمنزلي بعدما انتهيت من عملي، فلقيت واحد بيعاكس".

وأضافت الفتاة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم": "مردتش عليه خالص، وبعد فترة بدأ يقف بالعربية قدامي، لغاية ما جه مدرس يعرفني وقف معايا، وهو أول ما شافه مشي".

وتابعت: "ظل الشاب يلاحقني بعدما رحل المدرس، فصرخت كي ينجدني أحد، وعندما جاء الناس ليضربوه ظل يسير بالسيارة حتى وقع بها في الترعة"، مشيرة إلى تقدمها ببلاغ بالواقعة، ولم تخف من كلام الناس نهائيًا.