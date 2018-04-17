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الوطن

إصابة 7 طلاب من جامعة الدلتا في حادث تصادم على طريق جمصة الدولي

منذ 34 دقيقة
كتب: صالح رمضان
إصابة 7 طلاب من جامعة الدلتا في حادث تصادم على طريق جمصة الدولي

صورة أرشيفية

أصيب 7 طلاب بأكاديمية الدلتا بمدينة جمصة في حادث تصادم، على الطريق الدولي، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل أثناء دورانها للخلف بميني باص كانوا يستقلونه.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية ببلاغ شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي "جمصة – كفر الشيخ" أمام منطقة 15 مايو، دائرة قسم جمصة.

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من "سهير. م"، 19 سنة، و"إسراء. ب"، 20 سنة، و"محمد. أ"، 21 سنة، و"بسام. ا"، 29 سنة، و"أبو النصر. م"، 22 سنة، و"إسماعيل. أ"، 23 سنة، و"كاريمان. أ"، 20 سنة، وجميعهم طلاب بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة جمصة، ويقيمون دائرة مركز أجا، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتحويل اثنين منهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

انتقلت وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام قائد السيارة رقم "د ج ش 8132، د ن ر 7316 مقطورة، قيادة "وليد. ص"، بالدوران من إحدى الفتحات المرورية بالطريق اصطدم بالسيارة "د ع ب 5362" قيادة "محمد. إ"، 41 سنة، سائق، من الجانب الأيمن.

تم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارتين على ذمة تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 697 لسنة 2018 جنح جمصة.

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