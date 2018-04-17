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الوطن

شوقي: تطبيق منظومة التعليم الجديدة بعد 60 يوما بداية من الحضانة

اليوم AM 03:25
كتب: ماهر هنداوي
شوقي: تطبيق منظومة التعليم الجديدة بعد 60 يوما بداية من الحضانة

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أن تطبيق منظومة التعليم الجديد والتي نطلق عليها "النسخة 2" سيتكون بعد 60 يوما، على أن تكون نقطة انطلاق النظام الجديد من مرحلة رياض الأطفال، الحضانة، حيث سيتم الاعتماد على جودة المناهج المقدمة إليهم أكثر من إتاحة الالتحاق برياض الأطفال.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية بشأن تطوير منظومة التعليم أن الوزارة اشترت الكتاب الخارجي "الأضواء"، وسيتم منحه للطلاب في المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الإعدادية، كما اشترت مناهج جديدة متميزة وستوفرها مجانا للطلاب، مشددا أن دور المعلم في النظام الجديد سيكون مقتصرا على الرد على أسئلة الطلاب.

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