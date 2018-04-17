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الوطن

رئيس مركز أسيوط يناقش مشكلات قرية موشا في لقاء جماهيري

منذ 37 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
رئيس مركز أسيوط يناقش مشكلات قرية موشا في لقاء جماهيري

جانب من اللقاء

عقد المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، أمس، لقاءا جماهيريا بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لقرية موشا، بحضور كمال رفعت مساعد رئيس المركز، وفتحي عبدالعزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بقرية موشا، والمجلس التنفيذي لقرية موشا، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والطبيعية المهتمين بالمشاركة المجتمعية.

واستمع رئيس المركز، خلال اللقاء، لعدد من الموضوعات منها "توقف مشروع الصرف الصحي، نقص العمالة بمدرسة تمام رمضان الثانوية بموشا، وحاجة القرية إلى وجود سجل مدنى لخدمة أهالي القرية، تحويل وحدة طب الأسرة إلى مستشفى مركزي، وحدة غسيل كلوي، حاجة القرية لإنشاء مدرسة إعدادية إضافية، ازدحام مدخل القرية من الباعه الجائلين، إشغلات المحال التجارية علي الطريق العام، ما يؤدى إلى الازدحام المرورى، تقنين مركبة التوكتوك، تلوث مياه الشرب وضعفها".

وتم مناقشة ما طرحه المواطنون من مشاكل واقتراحات واحتياجات القرية، ووجه رئيس المركز الدوائر الخدمية ذات العلاقة، بالعمل على حل تلك المشاكل، وتلبية متطلباتهم وفق الإمكانات المتاحة. 

وأكد الطيبي، على الاهتمام المستمر وضرورة بذل كل الجهود للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال تطوير الأداء الخدمي بالقرية، مشيرا إلى استمرار اللقاءات الجماهيرية بكافة قرى المركز بصورة متتالية، بما يسمح للمواطنين بمناقشة المسؤولين وجها لوجه، والاستماع لمقترحات الحلول والعمل علي تذليل أي عقبات. 

 

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