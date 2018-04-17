تسجيل الدخول

الوطن

البيت الأبيض: لا قرار بفرض عقوبات جديدة على روسيا

اليوم AM 08:17
كتب: أ ف ب
البيت الأبيض: لا قرار بفرض عقوبات جديدة على روسيا

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة بحق روسيا لكنها لم تتخذ قرارا بذلك بعد.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت الأحد إن وزير الخزانة ستيف منوتشين سيعلن عقوبات جديدة اعتبارا من الاثنين إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لم تؤكد ذلك.

وصرحت ساندرز "ندرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وسيتم اتخاذ قرار في هذا الصدد قريبا"، مضيفة "نحن في مرحلة التقييم لكن ليس هناك ما نعلنه الآن".

إلا أن هايلي كانت واضحة وأعلنت أنه سيتم فرض عقوبات مرتبطة بدعم روسيا بحسب تعبيرها للبرنامج العسكري الكيميائي لسوريا.

وذكرت هايلي في مقابله مع شبكة "فوكس نيوز" بأن واشنطن فرضت عقوبات عدة على موسكو حول مجموعة من الملفات، وأشارت الى "عقوبات متواصلة كما سترون أيضا الاثنين".

كذلك أوضحت هايلي لشبكة "سي بي إس" أن واشنطن ستتخذ إجراءات ضد موسكو وطهران الداعمتين لنظام بشار الاسد، مضيفة "سترون ان العقوبات على روسيا" سيتم اعلانها.

ومضت تقول إن منوتشين "سيعلن هذه العقوبات اعتبارا من الاثنين اذا لم يكن قد قام بذلك وستستهدف بشك مباشر مختلف المؤسسات التي تعمل على تجهيزات مرتبطة بالأسد واستخدام أسلحة كيميائية"، ملمحة إلى أن الأمر يمكن أن يتعلق بعقوبات محددة الأهداف ضد شركات روسية.

وأحال مسؤولون في وزارة الخارجية والخزانة الصحافيين الذين سألوهم بعدها حول العقوبات إلى البيت الأبيض.

أخبار متعلقة

"البيت الأبيض" يستبعد لقاء "ترامب وبوتين" في الأجل القصير

"البيت الأبيض" يستبعد لقاء "ترامب وبوتين" في الأجل القصير
عاجل| البيت الأبيض: ترامب ما زال يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا

عاجل| البيت الأبيض: ترامب ما زال يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا
البيت الأبيض: ترامب مصمم على سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا

البيت الأبيض: ترامب مصمم على سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا
عاجل| البيت الأبيض: عازمون على استئصال شأفة داعش

عاجل| البيت الأبيض: عازمون على استئصال شأفة داعش
البيت الأبيض: المشاورات مستمرة مع الحلفاء بشأن الخيارات في سوريا

البيت الأبيض: المشاورات مستمرة مع الحلفاء بشأن الخيارات في سوريا
البيت الأبيض: نقيم معلومات استخبارية ونتشاور مع الحلفاء بشأن سوريا

البيت الأبيض: نقيم معلومات استخبارية ونتشاور مع الحلفاء بشأن سوريا
عاجل| البيت الأبيض: ترامب سيناقش الوضع السوري مع ماكرون وماي

عاجل| البيت الأبيض: ترامب سيناقش الوضع السوري مع ماكرون وماي
البيت الأبيض لا يستبعد استهداف القوات الروسية في سوريا

البيت الأبيض لا يستبعد استهداف القوات الروسية في سوريا
البيت الأبيض: الروس نجحوا في الظهور "أشرارا"

البيت الأبيض: الروس نجحوا في الظهور "أشرارا"
وزير الدفاع الأمريكي يصل البيت الأبيض للقاء ترامب باجتماع غير مجدول

وزير الدفاع الأمريكي يصل البيت الأبيض للقاء ترامب باجتماع غير مجدول

التعليقات

أحدث الأخبار

الميرغني يهنئ "الثعلب" بعيد ميلاده: "الاحترام والشياكة حازم إمام"

الميرغني يهنئ "الثعلب" بعيد ميلاده: "الاحترام والشياكة حازم إمام"

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة على عواصم العالم اليوم

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة على عواصم العالم اليوم

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية

رئيس مركز أسيوط يناقش مشكلات قرية موشا في لقاء جماهيري

رئيس مركز أسيوط يناقش مشكلات قرية موشا في لقاء جماهيري

اليوم.. "الري" تنظم احتفالا باليوم العالمي للمياه في القناطر الخيرية

اليوم.. "الري" تنظم احتفالا باليوم العالمي للمياه في القناطر الخيرية

اختيارات الوطن

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

الأكثر قراءة

عاجل