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الوطن

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 30 هاتف "آي فون" في الملابس الداخلية

منذ 33 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 30 هاتف "آي فون" في الملابس الداخلية

المضبوطات من قبل الجمارك

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة جمال عبدالفتاح مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 967 القادمة من الشارقة، اشتبه ياسر إبراهيم رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب المصري (م. ع) قادم من الشارقة، بسبب قصر مدة السفر وارتباكه، ومررت الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة روضة طارق، فأكدت وجود مجموعة من الهواتف المحمولة.

بعرض الأمر على أحمد عبدالقادر، مدير الحركة، قرر تكليف محمد يوسف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا بتفتيش حقائبه تبين وجود بعض الهواتف المحمولة ماركة "آيفون" ملفوفة بالملابس الدخلية وداخل جيوب الملابس التي بداخل الحقائب، وبتفتش الراكب ذاتيا تبين وجود عدة هواتف أخرى داخل جيوبه، بإجمالي 30 هاتف "آيفون"، تقدر قيمتها بـ 300 ألف جنيه.

قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي 34 لسنة 2018، وحرر المحضر بلال حسن مأمور التفتيش.

 

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