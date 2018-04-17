نائب: نسعى للانتهاء من "تنفيذية التحفظ على أموال الإرهابيين" لدحرهم

قال النائب يوسف الورداني عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية، وأعتقد أن القانون تأخر بعض الشيء.

وأضاف الورداني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح دريم"، أن البلاد تحتاج القانون بصورة سريعة لمواجهة الكيانات الإرهابية وقطع التمويل المالي عنها، كونه أحد الأركان الاساسية التي يرتكز عليها العناصر الإرهابية، فلا بد من تجفيف منابع الأموال ومواجهتها.

وتابع أن الفترة الماضية شهدت البلاد رفع أسماء بعض الكيانات الإرهابية من قوائم التحفظ على أموالهم، بسبب عدم صدور القانون، وننتظر الآن تفاصيل طريقة التصرف في الأموال التي يتم مصادرتها والتحفظ عليها.

وأكد أنه يتمنى أن توجه الأموال التي يتم التحفظ عليها لصندوق رعاية أسر شهداء ومصابي الإرهاب، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستنتهي سريعا، فالقانون ينظم إنشاء لجنة تضم 7 أعضاء من محكمة الاستئناف يختارهم رئيس الجمهورية.