مصرع شخص سقطت سيارته بترعة في البحيرة

لقي شخص مصرعه، يعمل محاسب، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بترعة النصر، أمام قرية عزام بالنوبارية، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بانقلاب سيارة، وسقوطها بترعة النصر، أمام قرية عزام، بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء سير سياره ملاكي بحيرة قيادة (عصام. ع. خ 40) سنة، محاسب، ومقيم بالحي الأول بمدينة النوبارية، بطريق ترعة النصر، اختلت عجلة القياده بيده، ما أدى لانحرافها، وانقلابها بالترعة، وغرق قائدها.

وبسؤال شقيق قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن شقيقه كان بمفرده بالسيارة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.