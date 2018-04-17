ضبط 3357 لفة "ياميش" رمضان مجهول المصدر بالقاهرة

ضبطت مباحث التموين، بمديرية أمن القاهرة، 3357 لفة ياميش رمضان مجهولة المصدر، قبل بيعها للمواطنين في الظاهر.

وردت معلومات لمباحث التموين بالقاهرة، مفادها حيازة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية الكائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "ياميش رمضان" مدون عليها "سما الشام" ذات منشأ أجنبى "سوريا"، خالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وداهم ضباط الإدارة، الشركة المتحرى عنها، وتم ضبط كمية قدرها 3375 لفة ياميش رمضان (قمر الدين) معبأ داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مدون عليها العلامة سالفة الذكر بدون مستندات "مجهولة المصدر".