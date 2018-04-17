تسجيل الدخول

الوطن

الحكم في طعن متهمي "كتائب حلوان" على إدراجهم بقائمة الإرهابيين 15 مايو

منذ 15 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
الحكم في طعن متهمي "كتائب حلوان" على إدراجهم بقائمة الإرهابيين 15 مايو

محكمة النقض

قررت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، حجز طعن متهمي قضية "كتائب حلوان" على قرار إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية للحكم بجلسة 15 مايو.

وطعن 135 متهما في القضية على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قائمة الشخصيات الإرهابية بموجب الاتهامات المنسوبة لهم فيها.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها.

ويطالب المتهمون محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية الذي أصدرته محكمة الجنايات المختصة بنظر طلبات النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

أخبار متعلقة

"النقض" تنظر طعن المتهمين بقتل ميادة أشرف على إدراجهم بـ"الإرهابيين"

"النقض" تنظر طعن المتهمين بقتل ميادة أشرف على إدراجهم بـ"الإرهابيين"
"النقض" تنظر طعن متهمي "كتائب حلوان" على إدراجهم بقائمة "الإرهابيين"

"النقض" تنظر طعن متهمي "كتائب حلوان" على إدراجهم بقائمة "الإرهابيين"
"النقض"تلغي إدراج 69 متهما بـ"ولاية سيناء"على قوائم الشخصيات الإرهابية

"النقض"تلغي إدراج 69 متهما بـ"ولاية سيناء"على قوائم الشخصيات الإرهابية
"النقض" تؤيد حكم سجن متهمي "غرفة عمليات رابعة".. بينهم "بديع"

"النقض" تؤيد حكم سجن متهمي "غرفة عمليات رابعة".. بينهم "بديع"

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

الأنبا إرميا: مواجهة الأفكار المتطرفة تحتاج إلى تكاتف الجميع

الأنبا إرميا: مواجهة الأفكار المتطرفة تحتاج إلى تكاتف الجميع

نهائيا.. "النواب" يوافق وقوفا على قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين"

نهائيا.. "النواب" يوافق وقوفا على قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين"

انطلاق المهرجان الثقافي الدولي للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

انطلاق المهرجان الثقافي الدولي للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

وكيل "إسكان النواب": البناء الموحد يعيد حق المواطن ويتيح استخراج الرخص

وكيل "إسكان النواب": البناء الموحد يعيد حق المواطن ويتيح استخراج الرخص

بيان عاجل للبرلمان بسبب إلغاء الارتفاعات السابقة للمباني في أسوان

بيان عاجل للبرلمان بسبب إلغاء الارتفاعات السابقة للمباني في أسوان

اختيارات الوطن

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

الأكثر قراءة

عاجل