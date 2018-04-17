الحكم في طعن متهمي "كتائب حلوان" على إدراجهم بقائمة الإرهابيين 15 مايو

منذ 15 دقيقة

منذ 15 دقيقة

قررت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، حجز طعن متهمي قضية "كتائب حلوان" على قرار إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية للحكم بجلسة 15 مايو.

وطعن 135 متهما في القضية على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قائمة الشخصيات الإرهابية بموجب الاتهامات المنسوبة لهم فيها.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها.

ويطالب المتهمون محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية الذي أصدرته محكمة الجنايات المختصة بنظر طلبات النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية.