القبض على مسؤول بـ"بريد العمرانية" لاختلاسه 175 ألف جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإلقاء القبض على مسؤول بمكتب بريد العمرانية حال وجوده بسراي النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الخامس، لثبوت اختلاسه ما يقارب مبلغ 175 ألف جنيه من حسابات التوفير وأرباب المعاشات، وصدور حكم قضائي من محكمة جنايات الجيزة ضده بالسجن المؤبد وإلزامه برد المبلغ وغرامة مساوية للمبلغ المختَلَس.

جاء ذلك أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالجيزة برئاسة المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، والتي تباشرها المستشارة إيمان فيصل، رئيس النيابة، بشأن واقعة اختلاس أموال حسابات التوفير وارباب المعاشات بمكتب بريد العمرانية.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي للنيابة، في بيان اليوم، تسليم المتهم لقوة قسم شرطة الدقي برئاسة العميد محمد فوزي مأمور القسم، تنفيذا للحكم آنف البيان.