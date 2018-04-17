كامل الوزير يطالب الجامعة الكندية بالاهتمام ببحوث إنتاج محاصيل جديدة

طالب اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، القائمين على فرع الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الاهتمام بالعديد من الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بإنتاج محاصيل جديدة تعمل على سد الفجوة بين المنتج والمستهلك في مصر.

وأضاف الوزير، بكلمته خلال الافتتاح المبدئي لفرع جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس جامعة UPEI الكندية، والسفير الكندى، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس جامعة UPEI الكندية، والسفير الكندي ولفيف من القيادات، أن هناك ضرورة ملحة للبحث عن فصائل جديدة من المحاصيل التي تستطيع العيش على المياه المالحة لأن العاصمة الإدارية الجديدة تبعد كثيرا عن البحرين المتوسط والأحمر.

وتابع: "هل ممكن أن أزرع أشجار على المياه المالحة لأن معظم مصادر المياه هنا من الآبار التي يوجد بها نسبة الملوحة عالية؟ هل هناك نوع من المحاصيل يعيش على المياه المالحة فى الآبار بعيدا عن الزيتون؟".

وأكد الوزير أن الدولة تعمل خلال الفترة الأخيرة على تطوير 13 بحيرة وعلى رأسها بحيرة المنزلة، موضحا أن بحيرة المنزلة بها نوعين من المياه هما مياه الصرف ومياه البحر، وأن هناك نوعين من الأسماك يعيشان داخل هذه المياه، متسائلا: "كيف يمكن تطوير المزارع السمكية؟ وهل هي الحل أم التربية الحرة للأسماك؟ وما هي أنواع الأسماك التي يمكن الاهتمام بها؟ كل الكلام ده مهتمين بيه وأنا عيني على الإنتاج مع أشياء أخرى أساسية أولها صحة المواطن لكن نريد في البداية تعليم الناس كيف تنتج ونريد زيادة إنتاجية الفدان من المزارع السمكية هل تستطيعون إفادتنا في ذلك؟"، فرد عليه الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس جامعة الأمير إدوارد الكندية، أن هذه المناطق البحثية هي من صميم عمل الجامعة.