تسجيل الدخول

الوطن

كامل الوزير يطالب الجامعة الكندية بالاهتمام ببحوث إنتاج محاصيل جديدة

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
كامل الوزير يطالب الجامعة الكندية بالاهتمام ببحوث إنتاج محاصيل جديدة

اللواء كامل الوزير

طالب اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، القائمين على فرع الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الاهتمام بالعديد من الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بإنتاج محاصيل جديدة تعمل على سد الفجوة بين المنتج والمستهلك في مصر.

وأضاف الوزير، بكلمته خلال الافتتاح المبدئي لفرع جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس جامعة UPEI الكندية، والسفير الكندى، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس جامعة UPEI الكندية، والسفير الكندي ولفيف من القيادات، أن هناك ضرورة ملحة للبحث عن فصائل جديدة من المحاصيل التي تستطيع العيش على المياه المالحة لأن العاصمة الإدارية الجديدة تبعد كثيرا عن البحرين المتوسط والأحمر.

وتابع: "هل ممكن أن أزرع أشجار على المياه المالحة لأن معظم مصادر المياه هنا من الآبار التي يوجد بها نسبة الملوحة عالية؟ هل هناك نوع من المحاصيل يعيش على المياه المالحة فى الآبار بعيدا عن الزيتون؟".

وأكد الوزير أن الدولة تعمل خلال الفترة الأخيرة على تطوير 13 بحيرة وعلى رأسها بحيرة المنزلة، موضحا أن بحيرة المنزلة بها نوعين من المياه هما مياه الصرف ومياه البحر، وأن هناك نوعين من الأسماك يعيشان داخل هذه المياه، متسائلا: "كيف يمكن تطوير المزارع السمكية؟ وهل هي الحل أم التربية الحرة للأسماك؟ وما هي أنواع الأسماك التي يمكن الاهتمام بها؟ كل الكلام ده مهتمين بيه وأنا عيني على الإنتاج مع أشياء أخرى أساسية أولها صحة المواطن لكن نريد في البداية تعليم الناس كيف تنتج ونريد زيادة إنتاجية الفدان من المزارع السمكية هل تستطيعون إفادتنا في ذلك؟"، فرد عليه الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس جامعة الأمير إدوارد الكندية، أن هذه المناطق البحثية هي من صميم عمل الجامعة.

أخبار متعلقة

بالصور| وزير الإسكان العماني يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

بالصور| وزير الإسكان العماني يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة
«العاصمة الإدارية الجديدة» 170 ألف فدان تصنع المستقبل

«العاصمة الإدارية الجديدة» 170 ألف فدان تصنع المستقبل
أبو السعود: 350 صحفيا حجزوا في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

أبو السعود: 350 صحفيا حجزوا في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة
كامل الوزير: العاصمة الإدارية الجديدة مشروع مصري خالص

كامل الوزير: العاصمة الإدارية الجديدة مشروع مصري خالص
نائب رئيس العاصمة الإدارية الجديدة: نستهدف التحول لشركة قابضة

نائب رئيس العاصمة الإدارية الجديدة: نستهدف التحول لشركة قابضة

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

افتتاح عرض "ثورة فلاحين" على قصر ثقافة المنصورة.. الليلة

افتتاح عرض "ثورة فلاحين" على قصر ثقافة المنصورة.. الليلة

"عمومية السويس للأسمنت" تعتمد نتائج الأعمال وعدم توزيع أرباح

"عمومية السويس للأسمنت" تعتمد نتائج الأعمال وعدم توزيع أرباح

أبطال العالم للإسكواش ضيوف "8 الصبح".. الخميس

أبطال العالم للإسكواش ضيوف "8 الصبح".. الخميس

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل