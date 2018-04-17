تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة "لجلسة 21 أبريل

منذ 9 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة "لجلسة 21 أبريل

هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"، لـ 21 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

أخبار متعلقة

دفاع متهمي "فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني

دفاع متهمي "فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني
الحبس سنة للبلتاجي بتهمة تعطيل سير جلسة "فض رابعة"

الحبس سنة للبلتاجي بتهمة تعطيل سير جلسة "فض رابعة"
بدء جلسة محاكمة "بديع" و738 آخرين في "فض اعتصام رابعة"

بدء جلسة محاكمة "بديع" و738 آخرين في "فض اعتصام رابعة"
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة" لـ17 أبريل

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة" لـ17 أبريل
دفاع "فض رابعة": النيابة لم تلتزم الحيادية.. والقاضي: "متغلطش في حد"

دفاع "فض رابعة": النيابة لم تلتزم الحيادية.. والقاضي: "متغلطش في حد"
دفاع متهمين بـ"فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات البحث الجنائي

دفاع متهمين بـ"فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات البحث الجنائي

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

"الداخلية" توجه قافلة طبية إلى أسيوط وتوقع الكشف على 253 حالة

"الداخلية" توجه قافلة طبية إلى أسيوط وتوقع الكشف على 253 حالة

ضبط 1200 مخالفة رادار على الطرق السريعة في المحافظات

ضبط 1200 مخالفة رادار على الطرق السريعة في المحافظات

رجل يغتصب زوجته 16 عاما ويغرر بابنته حتى أفقدها عذريتها

رجل يغتصب زوجته 16 عاما ويغرر بابنته حتى أفقدها عذريتها

اختيارات الوطن

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

الأكثر قراءة

عاجل