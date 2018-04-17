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الوطن

ضبط كميات من ياميش رمضان مجهولة المصدر في حملات بالقاهرة

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد سيف
ضبط كميات من ياميش رمضان مجهولة المصدر في حملات بالقاهرة

صورة أرشفية

تمكنت شرطة التموين في القاهرة، من ضبط 3375 لفة ياميش رمضان (قمر الدين) معبأ داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مدون عليها العلامة سالفة الذكر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل.

كما تمكنت مجموعة عمل من ضباط الإدارة من ضبط محل لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية (ياميش رمضان) مدون عليها "الأندلس ـ الأحلام ـ المتوكل" ذات منشأ أجنبي (سوريا) الخالية من أيه مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم ضبط 11270 لفة ياميش رمضان (قمر الدين) معبأ داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مدون عليها العلامة سالفة الذكر، بدون مستندات "مجهولة المصدر".

 

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