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الوطن

"ثقافة السويس" يحتفل غدا باليوم العالمي للتراث

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد مقلد
"ثقافة السويس" يحتفل غدا باليوم العالمي للتراث

قصر ثقافة السويس

يقيم قصر ثقافة السويس غدًا، حفلاً غنائياً تقيمه فرقة السويس القومية للآلات الشعبية، بقيادة رشاد عويضة، على مسرح قصر ثقافة السويس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث.

الجدير بالذكر، أن عدد كبير من دول العالم تشارك في الاحتفال من كل عام بهذا اليوم، وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية، التابعة لمنظمة اليونسكو، ومنظمة التراث العالمي للاحتفال باليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، في باريس في عام 1972.

 

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