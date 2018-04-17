تأكيدا لانفراد «الوطن».. أسامة نقلي يؤدي اليمين سفيرا للسعودية لدى مصر

أدى السفير أسامة نقلي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية

وكانت «الوطن»، انفردت بنشر خبر ترشح السفير «نقلي» سفيرا للسعودية لدى مصر بتاريخ 3 أبريل 2018.

وأعرب السفير أسامة نقله عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على ثقته لتعيينه سفيرا للمملكة لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قائلا: "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بفضل الله تشرفت اليوم بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- سفيرا فوق العادة ومفوضا لمقامه الكريم لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية".

وأكد نقلي أنه سيجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين نبراسا له في عمله، مضيفا: "أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة مستنيرا بحكمتها وتوجيهاتها السديدة، وأن يكلل الله المساعي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني الغالي، ومواصلة مسيرة التلاحم والأخوة وعلاقات المصير المشترك بين المملكة والشقيقة مصر".

كما أعرب السفير الجديد عن شكره لمن قام بتهنئته من كل من المملكة ومصر بالثقة الملكية خلال الأسبوعين الماضيين، ولم يتمكن من الرد عليه قبل أداء القسم