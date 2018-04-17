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الوطن

غدا.. "التجمع" ينظم مؤتمرا لدعم الشعب السوري

منذ 19 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
غدا.. "التجمع" ينظم مؤتمرا لدعم الشعب السوري

احمد مجدي

ينظم حزب التجمع غدا الأربعاء مؤتمر جماهيريا لدعم الشعب السوري بعد الهجوم الذي شنته أمريكا وإنجلترا وفرنسا على دمشق منذ أيام.

ووجه الحزب، دعوة لأغلب قيادات الأحزاب السياسية للمشاركة في المؤتمر الذي سيقيمه الحزب داخل مقره الرئيسي.

وبدوره، قال أحمد مجدي القيادي بشباب حزب التجمع، إن أمن مصر القومي مرتبط بأمن سوريا، لافتا إلى أن تدمير الجيش العربي السوري، سيكون له آثار مدمرة على استقرار الدول العربية.

وأضاف "مجدي"، لـ"الوطن" أنه يدعو الشعوب العربية لمساندة الشعب السوري والجيش العربي، وألا يتعاطفوا مع الكيانات الإرهابية والعميلة ومنها "جبهة النصرة وداعش والجيش الحر"، حسب قوله.

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