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الوطن

تكريم أبطال أكتوبر ضمن فعاليات "الإسماعيلية السينمائي"

منذ 17 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
تكريم أبطال أكتوبر ضمن فعاليات "الإسماعيلية السينمائي"

أفيش مهرجان الإسماعيلية

أقامت اليوم إدارة الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي احتفالية تكريم لأبطال حرب أكتوبر المجيدة "معركة الوعي" وتولى تكريم الأبطال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان.

وتحدث في بداية التكريم الدكتور خالد عبدالجليل قائلا: "ننحني جميعًا احترامًا وتقديرًا لجيشنا العظيم الذي يبذل قصارى جهده ليحقق لنا جميعًا كمصريين حياة كريمة".

وذكر عبدالجليل أن إدارة المهرجان أصرت على تنظيم احتفالية لتكرم أبطالنا بالقوات المسلحة، رغم من أن مهرجان الإسماعيلية سينمائي ولكننا لا يمكن أن نغفل دور أبطالنا العظام في تحقيق الأمن والاستقرار والذي بدونه لن نستطع تنظيم المهرجان من الأساس.

وأعلن عبدالجليل أن المركز القومي للسينما يقوم حاليًا بمشروع متكامل بالتعاون مع "مجموعة 73 مؤرخين"، والبدء بالعمل عليه خلال الأسبوع المقبل لتحويل المادة الكاملة عندهم من وثائق نادرة عن تاريخ جيشنا بالكامل إلى مجموعة من الأفلام القصيرة تحمل اسم برنامج الوعي.

وخلال التكريم قدم كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان شهادات تقدير لكل من اللواء محمد مجدي عبدالحميد، واللواء إبراهيم شكيب سالم، واللواء محمد وئام سالم، واللواء مجدي أحمد شحاتة، واللواء محي الدين خليل نوح واللواء أحمد زياد.

وفي النهاية تقدم المكرمون بالشكر للدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما وإدارة المهرجان بالكامل.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين وتختتم فعالياته اليوم الثلاثاء ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.

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