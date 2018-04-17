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الوطن

عرض "الحصار" بمعهد الفنون المسرحية قريبا

منذ 16 دقيقة
كتب: الهام زيدان
عرض "الحصار" بمعهد الفنون المسرحية قريبا

إيهاب ناصر

يستضيف المعهد العالي للفنون المسرحية العرض المسرحي "الحصار" تأليف ميخائيل رومان ويشرف على العرض دكتور سناء شافع.

وتناقش المسرحية الحصار المادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وتحاول الشخصيات تمثيل البطل الحر في المسرحية رغم أن كل شخصية محبوسة داخل حلقة من حلقات الحصار.

ويلعت دور البطولة بالمسرحية كل من إيهاب ناصر مؤلف فيلم خطة جيمي، ريهام سالم، أحمد السبكي، رفاة الخطيب محمد اليماني، محمد عبد العظيم، طارق الشاذلي، أحمد عزت.

ويجسد إيهاب ناصر شخصية البطل المكافح الذي بدأ من الصفر وحقق حياته وأصبح كاتب مشهوراً وغنياً ويعمل في جريدة كبيرة وبرغم ذلك أصبح محاصراً بأفكار زوجته ومحاولته الدائمة اثبات نفسه أمامها وتحقيق رغباتها.

ويذكر أن إيهاب ناصر يصور حاليًا مسلسل "حلفاء الجن" للمخرج هاني حمدي، على طريقة أفلام السوبر هيرو الأمريكية.

ويجسد دور "نائل" وهو شخص يمتلك قدرات خارقة ويسعى لإنقاذ الإنسانية من الهلاك، ولا يخلو العمل من مشاهد الأكشن والمعارك.

وفي سياق متصل، يعرض حاليًا للفنان إيهاب ناصر، مسرحية "أليس في بلاد العجائب" من تأليفه وإخراجه على مسرح النهار بشارع قصر العيني.

يذكر أن، إيهاب ناصر شارك في عدة أعمال سينمائية وأشهر أدواره شخصية قني في فيلم "عبد موته" ورامبو في فيلم "سكر برة" وشخصية العالم جابر في فيلم "خطة جيمي" وهو من تأليفه أيضًا.

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