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الوطن

وزير مجلس الوزراء الإماراتي: نقدر جهود الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد

منذ 13 دقيقة
كتب: وائل سعد
وزير مجلس الوزراء الإماراتي: نقدر جهود الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد

وزير شئون مجلس الوزراء الاماراتي : نقدر جهود الإصلاح الاقتصادي المصري

أعرب محمد بن عبدلله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر في ظل دورها المحوري في المنطقة؛ لتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية المرجوة، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى توسيع أطر التعاون القائمة بين البلدين في المجالات كافة، لافتا إلى تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الدولة في إطار الإصلاح الاقتصادي وما حققته من نجاحات.

واستعرض الوزير، خلال اجتماعه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تجارب بلاده في التطوير المستمر للأداء الحكومي وميكنة كافة الخدمات الحكومية وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والابتكار، والمشاركة في دعم الجهد الحكومي في تطوير الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

كما عرض الوزير الإماراتي تجربة بلاده في تدريس مادتي ريادة الأعمال والابتكار في كل الجامعات الإماراتية وتدريس نظم البرمجة الإلكترونية في المدارس على مختلف المراحل التعليمية لإعداد طلبة متوفقين في هذا المجال.

وأكد الوزير استعداد بلاده لوضع ما لديها من إمكانات أمام الدولة المصرية لتقديم كل الدعم الممكن لها في إطار ما تبذله من جهود للإصلاح الإداري، مؤكدا أهمية التعاون القائم مع وزارة التخطيط لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بشكل يحقق نتائج إيجابية ملموسة وبحيث يمكن تعميم هذه النجاحات مستقبلا، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها والبناء عليها أخذا في الاعتبار أهمية التطوير المستمر وتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال.

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