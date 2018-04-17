بعد غد.. "الوطنية للصحافة" تعقد تدريبا للصحفيين بالتعاون مع "التخطيط"

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دورة تدريبية للصحفيين بعد غد الخميس.

وأضافت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن هذه الدورة تأتي لدعم الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية القومية والإعلام وتستمر من العاشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا.

وأوضحت الهيئة، أن برنامج الدورة يتضمن عدة حلقات نقاشية حول كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة، وسوق العمل "نسبة مشاركة المرأة، البطالة، الفقر، الأمية، الشباب والمهارات اللازمة للعمل اللائق"، والفجوة بين الادخار والاستثمار والدين العام المحلي والأجنبي.