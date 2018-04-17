"التموين": ضخ 15 ألف طن لحوم ودواجن لاستقبال شهر رمضان

أكد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، أن إتاحة السلع أهم أدوار الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم لزيادة المعروض مع السيطرة على الأسعار في الأسواق.

وأضاف "رمضان"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة تقيم عددًا من المعارض لعرض السلع الغذائية بها على مستوى المحافظات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن معارض الوزارة تستمر حتى نهاية شهر مايو، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ 15 ألف طن لحوم ودواجن اعتبارًا من أول مايو بتلك المعارض استعدادًا لشهر رمضان.

وأكد أن التخفيضات فى المعارض تتراوح بين 15 لـ 20%، معلقًا "عرض السكر بسعر 8.5 جنيهًا بدلًا من 9.5 جنيه".