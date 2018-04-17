تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": ضخ 15 ألف طن لحوم ودواجن لاستقبال شهر رمضان

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": ضخ 15 ألف طن لحوم ودواجن لاستقبال شهر رمضان

لحوم ودواجن

أكد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، أن إتاحة السلع أهم أدوار الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم لزيادة المعروض مع السيطرة على الأسعار في الأسواق.

وأضاف "رمضان"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة تقيم عددًا من المعارض لعرض السلع الغذائية بها على مستوى المحافظات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن معارض الوزارة تستمر حتى نهاية شهر مايو، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ 15 ألف طن لحوم ودواجن اعتبارًا من أول مايو بتلك المعارض استعدادًا لشهر رمضان.

وأكد أن التخفيضات فى المعارض تتراوح بين 15 لـ 20%، معلقًا "عرض السكر بسعر 8.5 جنيهًا بدلًا من 9.5 جنيه".

أخبار متعلقة

ضبط 2 طن لحوم ودواجن مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

ضبط 2 طن لحوم ودواجن مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة
مخالفة لتاجر تمويني باع 135 كيلو لحوم ودواجن مجمدة مدعمة في البحيرة

مخالفة لتاجر تمويني باع 135 كيلو لحوم ودواجن مجمدة مدعمة في البحيرة
مجلس الوزراء: ضخ 20 ألف طن لحوم ودواجن خلال شهر رمضان

مجلس الوزراء: ضخ 20 ألف طن لحوم ودواجن خلال شهر رمضان
غرفة الصناعات الغذائية: معارض "أهلا رمضان" توفر جميع المنتجات الغذائية

غرفة الصناعات الغذائية: معارض "أهلا رمضان" توفر جميع المنتجات الغذائية

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

عادل إمام يلتقي سمير غانم في "عوالم خفية" خلال رمضان

عادل إمام يلتقي سمير غانم في "عوالم خفية" خلال رمضان

"اليماني": إيران مستمرة في التدخل بشؤون اليمن

"اليماني": إيران مستمرة في التدخل بشؤون اليمن

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره البوروندي

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره البوروندي

بالصور| ضبط 400 كجم لحوم فاسدة بالفيوم

سكرتير عام جنوب سيناء: إنشاء منطقة حرة بمدينة نويبع بات واقعا

سكرتير عام جنوب سيناء: إنشاء منطقة حرة بمدينة نويبع بات واقعا

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل