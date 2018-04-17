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الوطن

فلسطينيو الخارج: سندافع عن حق الأسرى عبر الأدوات القانونية

منذ 38 دقيقة
كتب: وكالات
فلسطينيو الخارج: سندافع عن حق الأسرى عبر الأدوات القانونية

صورة أرشيفية

قال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الثلاثاء، إن "فلسطينيي الخارج، سيدافعون عن حق الأسرى الفلسطينيين في الحرية في كل المحافل الدولية وعبر كل الأدوات القانونية والقضائية"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف المؤتمر، في بيان صحفي أن "المؤتمر الشعبي، يعمل من أجل تفعيل قضية الأسرى ضمن ملفات محكمة الجنايات الدولية، مثل ملف الاعتقال الإداري، والتعنيف، واعتقال الأطفال، والتغذية القسرية".

ولفت البيان إلى أن "يوم الأسير، يأتي هذا العام، والفلسطينيون يواجهون في مختلف المواقع، المؤامرة الدولية بقيادة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض حلم الشعب الفلسطيني بإعلان دولته وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار إلى أن "الأسير الفلسطيني، تحول إلى أيقونة في النضال الوطني، بل وفي معارك التحرر، الذي تعتبر فلسطين عنوانه الأبرز".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 معتقل فلسطيني، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.

ويحيي الفلسطينيون في 17  أبريل من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، عبر سلسلة من الفعاليات.

وفي فبراير 2017، انطلق مؤتمر فلسطينيي الخارج من مدينة إسطنبول التركية، وهو يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً له.

ويهدف المؤتمر لـ إطلاق حراك شعبي، لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة الشعب الفلسطيني .

وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج 6 ملايين، بحسب مصادر غير رسمية، معظمهم لاجئون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش آخرون بدول أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.

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