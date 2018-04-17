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الوطن

"النقد الدولي" يرفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
"النقد الدولي" يرفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري

صورة أرشيفية

رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في العام المالي 2017/2018 و5.5% في العام المالي المقبل 2018 /2019، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم، أنه توقعات الاقتصاد المصري للعامين المالي الجاري والمقبل، ترتفع بنحو 0.7 و0.2 بالمائة عن توقعاته الصادرة في أكتوبر 2017.

كانت الحكومة المصرية، توقعت ارتفاع نمو اقتصادها إلى 5.2 بالمائة خلال العام المالي الجاري، و5.8 بالمائة خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 4.2 بالمائة في العام المالي الماضي.

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 13 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل نحو 20.1 بالمائة في العام المالي الجاري.

ووفق بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في مصر، في مارس الماضي، 13.1 بالمائة، فيما سجل خلال العام المالي 2016/2017، 23.3 في المائة.

كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 9.7 بالمائة في العام المالي مقابل نحو 11.1 بالمائة في العام المالي الجاري.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل خلق فرص عمل حقيقية، تدعم استقرار معدل البطالة ما بين 10 - 11 بالمائة في 2018/2019، مقابل 12 بالمائة في العام المالي 2016/ 2017، و10.8 بالمائة في العام المالي الجاري.

وأجرى صندوق النقد الدولي مراجعتين للاقتصاد المصري، حصلت القاهرة بموجبهما على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

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