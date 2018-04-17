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الوطن

تكدس مروري بشوارع بورسعيد قبل مباراة المصري ومونانا الجابونى

منذ 25 دقيقة
كتب: هبه صبيح
تكدس مروري بشوارع بورسعيد قبل مباراة المصري ومونانا الجابونى

تكدس ببورسعيد

شهدت شوارع بورسعيد المحيطة والمتوجهة إلى الاستاد، ازدحام وتكدس شديد بالسيارات بسبب إغلاق الشوارع الموصلة للاستاد قبل مباراة المصري ومونانا الجابوني اليوم في دوري الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الإفريقية وسط حضور جماهيري بالاستاد يصل لـ10 آلاف مشجع.

كما انتشرت رابطة ألتراس جرين إيجلز ومشجعوا المصري في مجموعات سيرا على الأقدام بداية من شارع محمد علي وحتى 23 يوليو تمهيدا لدخول المباراة، وانتشر رجال المرور برئاسة اللواء محمد بصلة، رئيس مجلس الإدارة، والمقدم حسن السخري، رئيس مباحث المرور في محاولة منهم لتفكيك هذا التكدس.

وطالب المواطنين خاصة الذين يتزامن خروجهم من العمل في هذا التوقيت بإيجاد حلول لحل أزمة التكدس المروري وعدم غلق الشوارع المؤدية للاستاد في وقت مبكر عن توقيت المباراة التي تنعقد في السابعة مساء اليوم.

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