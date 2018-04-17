عادل إمام يلتقي سمير غانم في "عوالم خفية" خلال رمضان

كشف المنتج رامي إمام أن النجمين الكبيرين سمير غانم، وعادل إمام، سيلتقيان في عملٍ واحد، في مسلسل "عوالم خفية"، من إنتاج شركة "ماجنوم"، والمنتظر عرضه في رمضان 2018، حصريًا على "cbc".

ونشر "إمام" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنانين سويًا وكتب عليها: "مش قادر أوصف إحساسي.. اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي يلتقون بعد 33 سنة من آخر فيلم التقوا فيه مع بعض، سمير غانم وعادل إمام - عوالم خفية - رمضان 2018 إنتاج شركة ماجنوم".

يذكر أن محمد هاني، رئيس قنوات CBC، أعلن في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، للإعلان عن خريطة قنوات CBC في الفترة المقبلة، عن عرض "عوالم خفية" حصريًا على القناة.

يُعد مسلسل "عوالم خفية" التعاول الأول بين الزعيم عادل إمام مع ابنه رامي إمام كمنتج، بعد 5 سنوات من التعاون مع شركة "سينرجي" لمؤسسها تامر مرسي، التي يمتلكها تامر مرسي، وهو تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته مي سليم وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب.