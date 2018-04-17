تشييع جثماني شهيدي العمل بهيئة الصرف الصحي في الشرقية

شيع أهالي صان الحجر في الشرقية، جثماني شهيدي العمل من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة صان الحجر، وهما "أحمد عبد الناصر محسوب، ومحمود علي فاضل، اللذان توفتهما المنية إثر سقوطهما داخل غرفة الصرف الصحي بمدينة صان الحجر، نتيجة اختلال توازنهما أثناء قيامهما بأداء عملهما في تسليك وإصلاح الغرفة.

حضر الجنازة اللواء أيمن عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس شاكر عبد الفتاح، رئيس قطاع الدعم الفني للمعلومات واتخاذ القرار بشركة مياه الشرب بالشرقية، والمحاسب بدوي الشحات، رئيس مدينة صان الحجر.