"البترول": لم نحدد تاريخ زيادة أسعار الوقود

علّق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على تصريحات طارق الملا، وزير البترول، بشأن رفع أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، قائلًا: "الوزير عندما سُئل عن سعر الوقود، رد بأنه يريد أن يصل تدريجيًا إلى سعر التكلفة".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيكون هناك زيادة تدريجية للوصول إلى سعر التكلفة، ولكن الوزير لم يحدد أي زيادة على أسعار الوقود حتى الآن، ولم يتم تحديد أي تاريخ لإقرار تلك الزيادة.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي، لذلك يتم استيراد كميات من الغاز المسال، مشيرًا إلى أنه بعد دخول الحقول الجديدة للإنتاج نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومنع استيراد الغاز.