أهالى مصابة يعتدون على طبيبة بالضرب فى طنطا

تعدّى أهالى مصابة فى حادث، على طبيبة الوحدة الصحية بقرية «شبرا النملة» فى الغربية، بالسب والضرب، اعتراضاً على طلبها خروجهم من غرفة الاستقبال أثناء علاجها للمصابة، وحررت الطبيبة محضراً بمركز شرطة طنطا.

وقالت المجنى عليها، الطبيبة ضحى عادل، إن «الوحدة استقبلت ربة منزل، مصابة فى حادث تصادم، ومصابة بكسور فى العظام وتجمعات دموية فى الرأس، وتم إجراء الإسعافات الأولية لها، كما طلبت تحويلها إلى مستشفى طنطا الجامعى، لاستكمال علاجها لعدم جاهزية الوحدة»، وأضافت أنها طلبت من أهلها الخروج من الغرفة حتى تتمكن من تأدية عملها، لحين وصول سيارة الإسعاف، وهو ما رفضه أهل المصابة، وقاموا بالتعدى عليها بالسب وتطور الأمر إلى التعدى عليها بالضرب وإصابتها بإصابات بالغة.

وأشارت إلى أنها حررت محضراً، أمس، بمركز شرطة طنطا، وتم القبض على المتهمين والعرض على نيابة مركز طنطا.