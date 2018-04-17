عاطف يعقوب: إصدار قانون حماية المستهلك سيقضي على الإعلانات المضللة

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يحارب منذ 3 سنوات من أجل خروج قانون حماية المستهلك، وإنه انتصار للمستهلك، مشيرًا إلى أن الدولة تريد أن تكون منظمة مثل أي دولة في العالم، حيث إن إصدار القانون من مجلس النواب لحظة تاريخية.

وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن القانون به المواد التي تحل كل المشاكل مثل الإعلانات المضللة، والتايم شير، وتغليظ العقوبات، مؤكدًا أن كل أعضاء مجلس النواب كانوا حريصين على إصدار القانون.