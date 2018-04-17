الأنبا تادرس يفتقد أقباط "سان بيدرو" بالولايات المتحدة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها للأقباط الارثوذكس، حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لافتقاد الأقباط المقيمين هناك، صلى المطران القداس الألهي فى سان بيدرو بولاية "لوس أنجلوس"، وتفقد عدد من الأقباط المقيمين بالولاية.

يذكر أن عددا من أساقفة ومطارنة الكنيسة بدأوا خلال الأيام الماضية الانطلاق في رحلات إلى أمريكا وأوروبا من أجل تفقد الاقباط هناك، حسب التقليد الكنسي خلال فترة الخماسين المقدسة التي تلي الاحتفال بعيد القيامة وتستمر حتى ما يعرف بعيد العنصرة حسب الاعتقاد المسيحي.