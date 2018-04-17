تسجيل الدخول

الوطن

الأنبا تادرس يفتقد أقباط "سان بيدرو" بالولايات المتحدة

منذ 7 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
الأنبا تادرس يفتقد أقباط "سان بيدرو" بالولايات المتحدة

الأنبا تادرس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها للأقباط الارثوذكس، حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لافتقاد الأقباط المقيمين هناك، صلى المطران القداس الألهي فى سان بيدرو بولاية "لوس أنجلوس"، وتفقد عدد من الأقباط المقيمين بالولاية.

يذكر أن عددا من أساقفة ومطارنة الكنيسة بدأوا خلال الأيام الماضية الانطلاق في رحلات إلى أمريكا وأوروبا من أجل تفقد الاقباط هناك، حسب التقليد الكنسي خلال فترة الخماسين المقدسة التي تلي الاحتفال بعيد القيامة وتستمر حتى ما يعرف بعيد العنصرة حسب الاعتقاد المسيحي.

أخبار متعلقة

أساقفة الكنيسة يبدأون زيارات "الخماسين" إلى أمريكا وأوروبا

أساقفة الكنيسة يبدأون زيارات "الخماسين" إلى أمريكا وأوروبا
الكنيسة: البابا يحكي قصة "فطيرة مسكرة" على القنوات المسيحية لمدة أسبوع

الكنيسة: البابا يحكي قصة "فطيرة مسكرة" على القنوات المسيحية لمدة أسبوع
بحضور 3 أساقفة.. الكنيسة تحيي ذكرى "الأربعين" لرحيل الأنبا فام

بحضور 3 أساقفة.. الكنيسة تحيي ذكرى "الأربعين" لرحيل الأنبا فام
الكنيسة تنظم دورة للكهنة بشأن التعامل مع المشاكل الجنسية للأقباط

الكنيسة تنظم دورة للكهنة بشأن التعامل مع المشاكل الجنسية للأقباط

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

منفذ هجوم فنلندا: كنت في "حرب على النساء"

منفذ هجوم فنلندا: كنت في "حرب على النساء"

عاطف يعقوب: إصدار قانون حماية المستهلك سيقضي على الإعلانات المضللة

عاطف يعقوب: إصدار قانون حماية المستهلك سيقضي على الإعلانات المضللة

ترامب يستقبل رئيس الوزراء الياباني بفلوريدا وكيم يونج أون محور اللقاء

ترامب يستقبل رئيس الوزراء الياباني بفلوريدا وكيم يونج أون محور اللقاء

اتهامات للخوذ البيضاء بفبركة صور الهجوم الكيماوي من فيلم سوري

اتهامات للخوذ البيضاء بفبركة صور الهجوم الكيماوي من فيلم سوري

الأنبا تادرس يفتقد أقباط "سان بيدرو" بالولايات المتحدة

الأنبا تادرس يفتقد أقباط "سان بيدرو" بالولايات المتحدة

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل