ترامب يتحدث عن "فرصة كبيرة" لحل الأزمة الكورية الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أن محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة جدا" جرت بين واشنطن وبيونج يانج، معتبرا أن هناك "فرصة كبيرة" لحل الأزمة الكورية الشمالية خلال قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في "أوائل يونيو او قبل ذلك".

وقال ترامب للصحافيين أثناء استضافته رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في منتجع مارا لاغو في فلوريدا "هناك فرصة كبيرة لحل مشكلة عالمية"، مضيفا "لقد أجرينا محادثات على مستويات رفيعة جدا مع كوريا الشمالية".

واوضح ترامب ان القمة المرتقبة بينه وبين كيم ستجري "في أوائل يونيو أو قبل ذلك" وهناك "خمسة اماكن قيد الدرس" سيتم اختيار احدها لاحتضان هذه القمة التاريخية.