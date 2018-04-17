أسامة كمال يكشف العلاقة بين تنظيم القاعدة وقناة الجزيرة

كشف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، عن وجود وثائق أبوت أباد التى تم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر الماضي، أبرزت العلاقة المريبة بين قناة الجزيرة وتنظيم القاعدة في باكستان.

وأضاف كمال، خلال برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء أن هذه الوثائق تتحدث عن العلاقات بين قيادات تنظيم القاعدة وأحمد زيدان مدير مكتب الجزيرة السابق فى باكستان، مؤكدا أن أسامة بلادن رئيس تنظيم القاعدة طلب من عثمان مولوى ومحمود الليبي بأن يرسل أحمد زيدان أخبار قطر لكى يقوم بتعليم أولاده بهذه الأخبار في مخبأه في أبوت أباد في باكستان.

وأوضح كمال أن العلاقات الخطيرة بين قناة الجزيرة وتنظيم القاعدة الذي كان يهدد أمن العالم فى غضون السنوات القليلة الماضية.