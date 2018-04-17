سحر نصر: برنامج "لوريا يونيسكو مصر" تساهم في زيادة الاستثمارات

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن برنامج "لوريال– يونيسكو المرأة من أجل العلم" يلمس قطاعًا مهمًا وحيويًا في مصر من شأنه منح البلاد مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية متمثلة في أكاديمية البحث العلمي يؤكد على تضافر كل الجهود لتمكين المرأة ودعمها في مجال البحث العلمي.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش حضورها مؤتمر الاحتفال بإطلاق مبادرة لوريال يونيسكو المرأة من أجل العلم بمرور 20 عامًا على إطلاقها عالميًا.

ووصفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، برنامج "لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العالم لزمالة مصر"، بالمبادرة الممتازة، مؤكدة ان إطلاق المبادرة من مصر يتماشى مع إعلان القيادة السياسية عام 2017 عام المرأة، وذلك لدورها في التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن "لوريال" من أكثر المؤسسات الفرنسية الاستثمارية التي تثق في الاقتصاد المصري، ووضح ذلك من خلال ضح الكثير من الاستثمارات في مصر، لافتة إلى أنها تثبت بذلك أن الاستثمار الحقيقي لا يهدف فقط لتحقيق معدلات بيعية وأرباح في السوق المصرية ولكنه ذلك الاستثمار الذي يترك أثرًا في المجتمعات التي يعمل بها من خلال مبادرات تنموية ومستدامة.