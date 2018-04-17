باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون بين قواتهما البحرية

اتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي بين قواتهما البحرية ومواصلة العمل لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك، خلال لقاء قائد القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى الصين، اليوم، مع نظيره الصيني الأدميرال شين جينلونج في العاصمة الصينية بكين.وبحث الجانبان وفقاً لبيان صادر في إسلام آباد، عدد من الأمور المهنية والفنية ذات الاختصاص بالتعاون بين القوات البحرية في البلدين.

كما استعرض الجانبان البيئة الأمنية في منطقة المحيط الهندي والتحديات التي يواجهها البلدان في مجال الأمن البحري.

وأكد الأدميرال عباسي، التزام باكستان بمحاربة الإرهاب وتعزيز أمن الطرق البحرية في منطقة المياه الإقليمية الباكستانية، فضلاً عن تعاونها مع القوات الدولية ضد الإرهاب والقرصنة على الطرق البحرية الدولية.