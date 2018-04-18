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الوطن

طارق شوقي: الخطة الموضوعة للتعليم ليست خطة وزير بل دولة

اليوم AM 12:19
كتب: عبد الرحمن خالد
طارق شوقي: الخطة الموضوعة للتعليم ليست خطة وزير بل دولة

طارق شوقي

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الخطة الموضوعة للتعليم ليست خطة وزير أو مجلس وزراء، بل هي خطة دولة، وليست مربوطة بوزير معين، موضحا أن الدولة تريد إعادة بناء الإنسان المصري.

وأضاف "شوقي"، خلال استضافته في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" مع الإعلامي عمرو أديب أنه يجب على الجميع أن يكونوا مؤمنين بالهدف الذي نسعى للوصول إليه، وتحمل بعض الأوجاع.

وتابع أن خطة الدولة التعليمية تبدأ من المراحل الأولى، وهي مرحلة رياض الأطفال فالدولة ستغير نظام التعليم بالكامل بدءا في تلك المرحلة، بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وليس فقط مرحلة الثانوية العامة مثلما تحدث البعض.

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