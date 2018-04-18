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الوطن

أحمد عز بدور محامٍ وإرهابي في الأفيش الدعائي الأول لـ"أبوعمر المصري"

اليوم AM 06:05
كتب: خالد فرج
أحمد عز بدور محامٍ وإرهابي في الأفيش الدعائي الأول لـ"أبوعمر المصري"

بوستر مسلسل "أبوعمر المصري"

طرح المنتج طارق الجنايني البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد "أبوعمر المصري"، الذي يؤدي بطولته النجم أحمد عز، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وظهر عز على البوستر في أكثر من هيئة، منها المحامي والإرهابي طويل اللحية مفتول العضلات، حيث يجسد دور المحامي "فخر الدين" الذي يتعرض لظلم  في حياته، ويحوله من شخصية مسالمة لإرهابي، وتتوالي الأحداث.  

ويشارك في بطولة "أبوعمر المصري" أروي جودة، أمل بوشوشة، نادية كوندا، فتحي عبدالوهاب، صبري فواز، أحمد بدير، تميم عبده، محمد سلام، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسي.

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