بالصور| انتهاء المرحلة الأولى من تصوير "هارون الرشيد" في أبوظبي

أعلن المخرج عبد الباري أبو الخير انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تصوير مسلسل "هارون الرشيد" والتي جرت في قصر السراب في إمارة أبو ظبي ليتم الانتقال إلى جزيرة السمالية لاستكمال مرحلة جديدة من العمل التاريخي الضخم الذي يؤشر إلى عودة قوية للدراما التاريخية بعد سنوات من الانقطاع.

وأنهى المخرج 50% من مشاهد العمل على أن يصور مشاهد مهمة في جزيرة السمالية ولمدة ثلاثين يوماً، يعود بعدها فريق العمل الى قصر السراب بمواقع جديدة لاستكمال ما تبقى من مشاهد فنية.

وتم اختيار جزيرة السمالية لتصوير مشاهد مهمة في العمل التاريخي لتوفر أماكن تصوير فيها تساعد على محاكاة أسواق البيئة العباسية التي ذاع فيها صيت الخليفة العباسي الأشهر هارون الرشيد.

وانضم للعمل نجوم من كل الوطن العربي يتقدمهم عابد فهد ومعه كاريس بشار وكندا حنا، ومن الأردن النجم ياسر المصري والفنانتان أميرة سمير ونادرة عمران ومن سورية نضال نجم و ديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك و طلال مارديني أدهم مرشد إسماعيل مداح وماهر مزوق ونخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية ومن السعودية النجم عبد الحسن النمر والنجمة أسيل عمران و أحمد البايض.

"هارون الرشيد" مسلسل تاريخي يرصد مرحلتين من حياة الخليفة العباسي هارون الرشيد، مرحلة ما قبل وصوله للسلطة، ومرحلة السلطة إلى الوفاة ويجسد شخصيته النجم قصي خولي ، وهو من تأليف عثمان جحا وإنتاج شركة غولدن لاين ديالا الأحمر ونايف الأحمر والإنتاج الفني لحمادة جمال الدين.