عابد فهد يجسد أمير المؤمنين في "هارون الرشيد"

قال الفنان السوري عابد فهد، إنه يجسد شخصية الهادي "أمير المؤمنين" شقيق الخليفة هارون الرشيد في المسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، الذي انتهي مخرجه عبدالباري أبوالخير من تصوير نصف أحداثه.

وقال فهد، في بيان صادر عن الجهة المنتجة، إنه يقدم شخصية محورية ومؤثرة في سير الأحداث، مؤكداً أن العمل سيحظي بنجاح كبير في ضوء الإمكانات المرصودة له سواء علي المستوي الفني أو التقني وكذلك الإنتاجي.

ويشارك في بطولة "هارون الرشيد" كاريس بشار وكندا حنا، ومن الأردن النجم ياسر المصري والفنانتان أميرة سمير ونادرة عمران ومن سورية نضال نجم و ديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك و طلال مارديني أدهم مرشد اسماعيل مداح وماهر مزوق ونخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية ومن السعودية النجم عبد الحسن النمر والنجمة أسيل عمران و أحمد البايض .