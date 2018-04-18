كاريس بشار: انتظروا نجاحا كبيرا للدراما التاريخية في "هارون الرشيد"

قالت الفنانة السورية كاريس بشار، إنها تجسد شخصية "زبيدة" زوجة الخليفة هارون الرشيد، المعروف عنها بالقوة استناداً إلى ورود اسمها كثيراً في محطات هامة من حياة الخليفة.

وقالت كاريس، في تصريحات صحفية، إنها اقتنعت تماما بالشخصية وبالعمل، لافتة إلى وجود نوايا هائلة نحو تحقيق نجاح غير منتظر على صعيد الدراما التاريخية.

ويشارك في بطولة "هارون الرشيد" عابد فهد وكندا حنا، ومن الأردن النجم ياسر المصري والفنانتان أميرة سمير ونادرة عمران ومن سورية نضال نجم وديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك و طلال مارديني أدهم مرشد اسماعيل مداح وماهر مزوق ونخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية ومن السعودية النجم عبد الحسن النمر والنجمة أسيل عمران وأحمد البايض.