تسجيل الدخول

الوطن

كاريس بشار: انتظروا نجاحا كبيرا للدراما التاريخية في "هارون الرشيد"

اليوم AM 08:04
كتب: خالد فرج
كاريس بشار: انتظروا نجاحا كبيرا للدراما التاريخية في "هارون الرشيد"

كاريس بشار

قالت الفنانة السورية كاريس بشار، إنها تجسد شخصية "زبيدة" زوجة الخليفة هارون الرشيد، المعروف عنها بالقوة استناداً إلى ورود اسمها كثيراً في محطات هامة من حياة الخليفة. 

وقالت كاريس، في تصريحات صحفية، إنها اقتنعت تماما بالشخصية وبالعمل، لافتة إلى وجود نوايا هائلة نحو تحقيق نجاح غير منتظر على صعيد الدراما التاريخية.

ويشارك في بطولة "هارون الرشيد" عابد فهد وكندا حنا، ومن الأردن النجم ياسر المصري والفنانتان أميرة سمير ونادرة عمران ومن سورية نضال نجم وديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك و طلال مارديني أدهم مرشد اسماعيل مداح وماهر مزوق ونخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية ومن السعودية النجم عبد الحسن النمر والنجمة أسيل عمران وأحمد البايض.

 

أخبار متعلقة

"هارون الرشيد".. أول خليفة اهتم بالرياضة وأتاحها

"هارون الرشيد".. أول خليفة اهتم بالرياضة وأتاحها
قبل نبوءة العراف.. "السادات" جسد دور "هارون الرشيد" في المعتقل

قبل نبوءة العراف.. "السادات" جسد دور "هارون الرشيد" في المعتقل
انطلاق تصوير "هارون الرشيد" بأبرز النجوم العرب

انطلاق تصوير "هارون الرشيد" بأبرز النجوم العرب
قصي خولي: نحاول تقديم قراءة مغايرة لشخصية هارون الرشيد

قصي خولي: نحاول تقديم قراءة مغايرة لشخصية هارون الرشيد

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

"النقض" تنظر طعن أبو تريكة على إدراجه بقائمة الإرهاب

"النقض" تنظر طعن أبو تريكة على إدراجه بقائمة الإرهاب

بالصور| "عقل" يشهد حفل ختام الأنشطة التعليمية بإدارة الطور

بالصور| "عقل" يشهد حفل ختام الأنشطة التعليمية بإدارة الطور

بالصور| "شؤون القبائل بأسوان" يحتفل بالذكرى 36 لتحرير سيناء

اليوم.. امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمدارس الفنية

اليوم.. امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمدارس الفنية

حبس تشكيل عصابي يقوده طالب مفصول بتهمة سرقة مدرسته

حبس تشكيل عصابي يقوده طالب مفصول بتهمة سرقة مدرسته

اختيارات الوطن

والد عهد التميمي يوجه رسالة صوتية لابنته عبر "الوطن" في يوم الأسير

والد عهد التميمي يوجه رسالة صوتية لابنته عبر "الوطن" في يوم الأسير

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الأكثر قراءة

عاجل