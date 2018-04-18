كندا حنا شقيقة "الخليفة" وتحب "مستشاره" في "هارون الرشيد"

قالت الفنانة السورية كندا حنا، إنها تجسد دور العباسة شقيقة الخليفة هارون الرشيد في المسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، والتي تقع في علاقة حب مع البرمكي مستشار هارون تسبب بعض الحرج للخليفة.

وقالت حنا، في تصريحات صحفية، إنها سعيدة لحضورها فعمل تتكاتف فيه جهود عربية وتجتمع وجوه من عدة جنسيات عربية متوقعة نجاحا باهرا لهذا المشروع.

ويشارك في بطولة "هارون الرشيد" كاريس بشار وعابد فهد ومن الأردن النجم ياسر المصري والفنانتان أميرة سمير ونادرة عمران ومن سورية نضال نجم و ديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك و طلال مارديني أدهم مرشد اسماعيل مداح وماهر مزوق ونخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية ومن السعودية النجم عبد الحسن النمر والنجمة أسيل عمران و أحمد البايض .