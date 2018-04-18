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الوطن

خبير سياسي: بريطانيا دورها صناعة الجماعات الإرهابية لتفكيك الأوطان

منذ 55 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
خبير سياسي: بريطانيا دورها صناعة الجماعات الإرهابية لتفكيك الأوطان

الدكتور سعد الزنط

قال الدكتور سعد الزنط، الخبير السياسي، إن ما حدث بسوريا من عدوان ثلاثي عليها، كشف لبعض العقول العربية غير المقتنعين بأن ما يحدث ضد الدول العربية من مؤامرات خارجية هدفها تفكيك الأوطان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذا هو دور بريطانيا الأخطر داخل الشرق الأوسط على مدار العصر الحديث، لأنها صانعة الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأوضح الزنط أن الولايات المتحدة الامريكية هي من تدير وتستثمر الإرهاب، مؤكدًا أن ماحدث بسوريا أثبت للجميع مدى تعرض سوريا والعرب لمؤمرات أجنبية.

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