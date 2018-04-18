برلماني: 30% فقط من أموال "الإخوان" خاضعة للتحفظ.. و70% خارج البلاد

أكد النائب محمود نفادي، عضو مجلس النواب، ورئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، أنه كانت هناك موافقة جماعية على قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية منذ طرحه، موضحًا أن هذا القانون عبارة عن استحقاق دستوري موجود بالدستور، وأن الإخوان طعنوا في هذا القانون من قبل.

وأضاف "نفادي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن لجنة التحفظ على الأموال ستكون قضائية بالكامل، وتستمد شرعيتها من الدستور، ولا أحد سيستطيع التشكيك بها أو إقامة الدعوت ضدها.

ولفت إلى أن بعض الأموال المتداولة تشير إلى أن 30% فقط من أموال الإخوان خاضعة للتحفظ، و70% خارج البلاد القانون سيطبق على الأفراد وعلى الكيانات، متابعًا: "الإمبراطورية المالية للجماعات الإرهابية كبيرة جدًا أكثر مما نتصور".