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الوطن

عضو مؤسسة الكبد الدولية: لدينا 150 ألف طفل مريض بـ"فيروس سي"

منذ 34 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
عضو مؤسسة الكبد الدولية: لدينا 150 ألف طفل مريض بـ"فيروس سي"

الدكتورة منال حمدي

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسسة الكبد الدولية، إن شركات الأدوية أصبحت مجبرة على إنتاج عقار مخصص لعلاج الأطفال من فيروس سي بسبب زيادة حالات الإصابة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المٌذاع عبر فضائية "ten"، أن الأطفال من 6 لـ12 الأقل من 35 كيلو يكون هناك شك أنه من مرضى فيروس سي.

وأكدت حمدي أن مرضى فيروس سي من الأطفال يأخذون عقارا واحدا مدمجا في قرص واحد، وأن "فيروس سي" خطورته أكبر في المراحل العمرية المتأخرة.

وأوضحت حمدي "أنه لدينا 150 ألف طفل مصاب بفيروس سي، ومن المهم تشخيص الطفل مبكرًا، وعلاجه سريعًا، تفاديًا لنقل المرض من شخص لآخر في مراحل أخرى".

 

 

 

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