وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما

أعلن جيم ماكغراث المتحدث باسم أسرة بوش، عن وفاة باربارا بوش زوجة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش وأم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، وحاكم ولاية فلوريدا السابق جب بوش.

يُذكر أن باربرا بيرس بوش ولدت في 8 يونيو 1925 وتبلغ من العمر 92 عاما، وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة من عام 1989 إلى عام 1993. كما كانت السيدة الثانية للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989 في حين كان زوجها نائباً للرئيس رونالد ريجان.

عملت باربرا بوش خلال عهدها كسيدة أولى على نشر الوعي لمحو الأمية على مستوى عالمي وأسست مؤسسة باربرا بوش لمحو الأمية الأسري.